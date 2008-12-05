Європейські експерти навчатимуть чиновників гендерним тонкощам
На це витратять мільйон євро
Європейські експерти вчитимуть українських чиновників гендерній політиці. На це збираються витратити понад мільйон євро.
Україна ратифікувала більшість міжнародних документів про захист дітей та жінок від насилля і сексуальної експлуатації. Однак з їхнім виконанням є проблеми, констатує керівник програм зовнішньої допомоги ЄС з представництва Єврокомісії в Україні Лаура Гараньяні.
«Великі пробіли є з виконанням 24-ої статті української Конституції, яка гарантує жінкам і чоловікам рівні права. Цей проект буде спрямований на відновлення гендерної рівності. Також він опікуватиметься захистом дітей від рабської праці та сексуального насилля».
У рамках запропонованої програми будуть проводитися дослідження, тренінги, конференції для українських законодавців, чиновників, суддів, правоохоронців, медиків та громадських організацій. Цей проект триватиме до осені 2010 року. Він перший з низки подібних програм, які реалізовуватимуться згодом. Європейські експерти зазначають: проблему захисту дітей і жінок в Україні слід вирішувати в комплексі. Тому на ці заходи Євросоюз та Рада Європи загалом планують виділити 14 млн. євро.