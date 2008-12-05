На Тернопільщині cудитимуть лікаря

Прокуратурою Підволочиського району Тернопільської області направлено до суду кримінальну справу стосовно лікаря однієї з районних лікарень, який котрий відправив до психлікарні здорову людину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, зокрема, досудовим слідством встановлено, що у червні цього року лікар-хірург без згоди «хворого» і за відсутності медичних показників для примусової госпіталізації умисно склав та видав завідомо неправдивий документ - направлення на стаціонарне лікування у Тернопільську обласну психоневрологічну лікарню.

Медик, котрий є близьким родичем потерпілого, самовільно встановив йому діагноз - «маніакально депресивний синдром». Вказані заходи створювали можливість визнати родича недієздатним та заволодіти його майном у майбутньому, зазначили в Генпрокуратурі.

Через незаконні дії лікаря здорова людина безпідставно провела 5 днів у психіатричному закладі закритого типу, додали в прес-службі.