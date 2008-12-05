Удовенко вважає, що в Україні з правами людини все добре

Екс-міністр закордонних справ України, голова 52-ї сесії Генасамблеї ООН, колишній голова Комітету ВР з питань прав людини і міжнаціональних відносин Геннадій УДОВЕНКО вважає, що в Україні приділяється значна увага дотриманню прав та основних свобод громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.УДОВЕНКО висловив сьогодні на засіданні прес-клубу в МЗС на тему: „60-річчя проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини”.

“Сфера захисту прав і основних свобод громадян – це саме той блок питань, який успішно вирішується (на законодавчому рівні - УНІАН) в нашій державі”, - сказав Г.УДОВЕНКО.

Він додав, що в Конституції України загалом 53 статті присвячено саме забезпеченню прав і свобод громадян, а також прийнято низку законодавчих актів на реалізацію цих положень - Закони України “Про громадянство”, “Про запобігання насильству в сім`ї”, ”Про вільне пересування та проживання на території України” (про відміну прописки) тощо.

Свідченням того, що держава з кожним роком все більше уваги приділяє захисту та забезпеченню дотримання прав своїх громадян, дипломат також вважає заплановані на 10 грудня заходи з відзначення міжнародного Дня прав людини та 60-річчя проголошення ООН Загальної декларації прав людини. Г.УДОВЕНКО підкреслив, що цього року в Україні вони вперше пройдуть в масштабах держави, тому що раніше, за його словами, “вони не виходили за двері кабінетів” омбудсмана та представництв правозахисних організацій.

Серед досягнень у дотриманні прав та свобод громадян в Україні Г.УДОВЕНКО головним вважає свободу слова і висловлювання своїх думок. Крім цього, він звернув увагу на запровадження інституту Уповноваженого Верховної Ради із захисту прав людини, створення в МВС, СБУ та прокуратурі підрозділів, що займаються боротьбою з проявами расизму та антисемітизму, поширення практики звернення українців до Європейського суду з прав людини для захисту своїх інтересів.

Водночас колишній голова Комітету ВР з питань прав людини торкнувся і проблем у нашій державі в цій сфері. На його думку, такими, що викликають найбільшу стурбованість, є збільшення проявів расової нетерпимості, проблема безпритульних дітей, утримання людей під вартою та байдуже ставлення представників місцевої влади до проблем жителів.

Так, щодо останнього, то Г.УДОВЕНКО вважає, що 70% звернень громадян до Президента України та народних депутатів можна успішно вирішити на місцях. За його словами, більшість з них стосується неправильного нарахування пенсій чи соціальних виплат, помилок при заповненні трудових книжок тощо.

“Нам ще багато потрібно працювати над цими питаннями”, - зазначив Г.УДОВЕНКО.