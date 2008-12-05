Одеський суд заборонив Міносвіти реєструвати учнів на тестування

Міністерство освіти і науки вважає “рейдерською атакою” рішення суду щодо припинення реєстрації учнів на зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Міністерства освіти і науки України.

У документі нагадується, що 25 листопада 2008 року Одеським окружним адміністративним судом у справі №2-а-11142/08 за позовом одеського школяра до Міністерства освіти і науки було винесено ухвалу, якою до закінчення розгляду даної справи по суті заборонено Міністерству освіти і науки вчиняти будь-які дії щодо проведення реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, передбаченого п.3 Календарного плану зовнішнього незалежного оцінювання.

Той факт, що ухвала Одеського окружного адмінсуду з’явилася саме 25 листопада 2008 року, напередодні 1 грудня – дати початку реєстрації бажаючих взяти участь у зовнішньому оцінюванні навчальних досягнень, дає Міносвіти підстави говорити про те, що це не випадковість, а бажання окремих осіб зірвати не тільки проведення ЗНО, а й поставити під сумнів усю вступну кампанію 2009 року.

До переліку відповідачів у справі включено Міністерство освіти та науки України та Міністерство юстиції України, а вже наступного дня без надання можливості ознайомитись з матеріалами змінення позовних вимог, об’ємом 18 сторінок, Одеський окружний адмінсуд виносить ухвалу про забезпечення позову шляхом призупинення дії відповідних наказів. Порядок проведення судового процесу та систематичні порушення процесуальних прав Міністерства освіти і науки України та Одеського обласного управління освіти дає підстави стверджувати, що суд зацікавлений у винесенні саме такого рішення, вважають у міністерстві.

Крім того, розгляд таких справ відповідно до п.3 статті 19 Кодексу Адміністративного судочинства мав би розглядатися виключно в Окружному адміністративному суді міста Києва, а розгляд цього питання в будь-якому іншому суді є завідомо рейдерською атакою, наголошують у Міносвіти.

У міністерстві переконані, що дана ситуація вигідна тим особам чи політичним силам, які мали на меті прикривати чи навіть гарантувати вступ до вищих навчальних закладів нечесними шляхами. Неповнолітнього громадянина, який подав скаргу, використали у своїх цілях.

Міністерство освіти і науки констатує, що вищевикладена ситуація є нічим іншим, як політичними спекуляціями навколо проведення реформи освіти, а проведення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень відбуватиметься відповідно до законодавства, зокрема Конституції України.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Одеський окружний адміністративний суд за позовом одинадцятикласника одеської середньої школи №48 Олега НІЧКИ до керівництва Міносвіти і Міністерства юстиції прийняв ухвалу, якою заборонив Міністерству освіти і науки України здійснювати будь-які дії з проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Позивач просить суд «визнати дії МОН, пов`язані з ухваленням окремих нормативно-правових актів, неправомірними», зокрема наказ міністра від 3 вересня 2008 року «Про зовнішнє незалежне тестування учбових досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих учбових закладів України в 2009 році» й інші нормативні акти відомства, пов`язані з атестацією випускників шкіл.

Розгляд цієї справи по суті має відбутися 5 грудня.