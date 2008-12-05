Що буде, якщо Президента обиратиме Верховна Рада?
Ставнійчук каже про звуження прав громадян
Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що обрання Президента України Верховною Радою звузить конституційні права громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона нагадала позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА, який виступає проти обрання глави держави у парламенті.
Висловлюючи свою особисту позицію, М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що не дивлячись на те, що питання способу обрання представницьких органів є питанням політичної доцільності, в даному випадку може йти мова про звуження виборчих прав громадян.
Зокрема, вона зауважила, що в Україні вибори глави держави і парламенту завжди були прямими, вільними. «Коли буде обиратися Президент в парламенті, цей обсяг виборчих прав громадян, звичайно, буде звужений», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, зауваживши, що “тим, хто сьогодні домовляється про внесення змін до Конституції, необхідно це враховувати”.
Також М.СТАВНІЙЧУК розкритикувала те, що Партія регіонів і БЮТ, як повідомляють деякі ЗМІ, планують фактично звузити виборчі права громадян і щодо обрання народних депутатів.
Вона навела приклад щодо проекту закону Олександра ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів) та Андрія ПОРТНОВА (БЮТ) щодо внесення змін до виборчого законодавства, які пропонують обирати парламент у два тури.
За її словами, якщо ця позиція буде врахована і в проекті Конституції, а також обрання Президента в парламенті, то це може стати на етапі розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції у Конституційному Суді серйозним бар’єром.
«Я думаю, якщо чітко керуватися статтями Конституції, то не може бути звужено обсяг прав і свобод громадян у цьому питанні, і своє слово має сказати Конституційний Суд», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.
Як повідомлялося, в Конституції України процедуру внесення змін до Основного Закону виписано наступним чином: спочатку народні депутати 226-ма голосами приймають цей проект за основу і направляють документ на висновок до Конституційного Суду. У разі позитивного висновку КС на наступній сесії депутати ухвалюють зміни в цілому 300-ма голосами.