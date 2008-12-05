Що буде, якщо Президента обиратиме Верховна Рада?

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що обрання Президента України Верховною Радою звузить конституційні права громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам вона нагадала позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА, який виступає проти обрання глави держави у парламенті.

Висловлюючи свою особисту позицію, М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що не дивлячись на те, що питання способу обрання представницьких органів є питанням політичної доцільності, в даному випадку може йти мова про звуження виборчих прав громадян.

Зокрема, вона зауважила, що в Україні вибори глави держави і парламенту завжди були прямими, вільними. «Коли буде обиратися Президент в парламенті, цей обсяг виборчих прав громадян, звичайно, буде звужений», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, зауваживши, що “тим, хто сьогодні домовляється про внесення змін до Конституції, необхідно це враховувати”.

Також М.СТАВНІЙЧУК розкритикувала те, що Партія регіонів і БЮТ, як повідомляють деякі ЗМІ, планують фактично звузити виборчі права громадян і щодо обрання народних депутатів.

Вона навела приклад щодо проекту закону Олександра ЛАВРИНОВИЧА (Партія регіонів) та Андрія ПОРТНОВА (БЮТ) щодо внесення змін до виборчого законодавства, які пропонують обирати парламент у два тури.

За її словами, якщо ця позиція буде врахована і в проекті Конституції, а також обрання Президента в парламенті, то це може стати на етапі розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції у Конституційному Суді серйозним бар’єром.

«Я думаю, якщо чітко керуватися статтями Конституції, то не може бути звужено обсяг прав і свобод громадян у цьому питанні, і своє слово має сказати Конституційний Суд», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомлялося, в Конституції України процедуру внесення змін до Основного Закону виписано наступним чином: спочатку народні депутати 226-ма голосами приймають цей проект за основу і направляють документ на висновок до Конституційного Суду. У разі позитивного висновку КС на наступній сесії депутати ухвалюють зміни в цілому 300-ма голосами.