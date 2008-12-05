46% випускників шкіл хочуть жити не в Україні (опитування)

Майже половина випускників шкіл у майбутньому хочуть залишитись жити в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін “Нова доба”. Результати опитування були представлені сьогодні на прес-конференції у Києві.

Так, на запитання “Якби ти мав можливість обирати, де жити в майбутньому, то де погодився б жити?”, 44,9% випускників загальноосвітніх шкіл відповіли, що в Україні, 18,2% - в країнах Західної Європи, 12,3% - у США, 10% - у Росії, 2,4% - будь-де за кордоном, включаючи Азію та Африку, 2% - в країнах Східної Європи, 1,4% - у Північній Америці, 8,7% не змогли відповісти.

Опитування проводилось впродовж жовтня-листопада у 43-х навчальних закладах, усього було опитано 1349 випускників загальноосвітніх шкіл. Похибка вибірки становить приблизно 3,2%.