Європейський суд не задовольнив скаргу дівчаток-мусульманок

Європейський суд з прав людини в Страсбурзі відхилив позови двох школярок-мусульманок, які стверджували, що влада Франції порушила їх право на свободу думки, совісті та віросповідання, відрахувавши їх зі школи за відмову зняти традиційну хустку на уроках фізкультури, повідомляє "Газета" із посиланням на РИА Новости.

У 1999 році шестикласниці коледжу в місті Флер (департамент Орн) Есма-Нюр Кервансі (Esma-nur Kervanci) і Бельжен Догрю (Belgin Dogru) наполегливо відмовлялися зняти мусульманські хустки під час уроків фізкультури, не дивлячись на запевнення викладача, що це може нашкодити їм під час фізичних вправ. У лютому 1999 року дисциплінарна рада виключила їх із коледжу за те, що вони не займалися на цих уроках належним чином, і їм довелося проходити навчання заочно.

Батьки школярок подали скарги в місцеві судові інстанції, проте їх позови не були задоволені, і в 2004 та в 2005 роках дівчата звернулися до Страсбурзького суду, заявляючи про недотримання французькою владою європейської "Конвенції про захист прав людини і основних свобод". На їх думку, влада порушиа статтю 9 (свобода думки, совісті і релігії) і статтю 2 протоколу №1 до Конвенції (право на освіту). Палата Європейського суду також не погодилася із їхніми скаргами, постановивши, що влада не порушила Конвенцію.

"Суд нагадує, що національна влада повинна ретельно стежити, щоб, при пошані різних думок і свободи інших, вираження учнями своїх релігійних вірувань в шкільних установах не перетворювалося на показові дії, які були б джерелом тиску. На думку суду, саме цьому відповідає французька концепція світськості", – відзначили судді.

Крім того, палата суду визнала, що виключення зі школи було пропорційною мірою, і дівчатка могли продовжити навчання заочно.