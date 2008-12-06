У Сімферополі пройшов мітинг ветеранів-військовослужбовців

Ветерани військової служби сьогодні на мітингу в Сімферополі вимагали від керівництва України виконання соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, акція під гаслом «Ветеранам військової служби - гідне життя» проходила на площі Радянській під прапорами Російської общини Криму, партій «Руський блок» і «Союз лівих сил». Мітингуючі також тримали в руках транспарант «Слава морякам – чорноморцям – захисникам південних рубежів Росії та України» і російський прапор. Акція, за оцінками міліції, зібрала 100 чоловік – представників різних ветеранських організацій, афганців, козаків та ін.

Представники ветеранських і громадсько-політичних організацій заявили, що важка економічна і політична ситуація, викликана кризою економіки і влади, негативно позначається на соцгарантіях ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій і ветеранів військової служби.

Мітингуючі вимагали від української влади зберегти пільги для ветеранів військової служби, забезпечити санаторно-курортне лікування і забезпечення медикаментами відповідно до законодавства країни, припинити розбазарювання майна Міноборони тощо.

Крім цього, в резолюції, що роздавалася під час мітингу, містяться прохання «не допустити мілітаризацію Криму», а у військово-патріотичному вихованні молоді робити акцентувати на пропаганду подвигів героїв ВВВ, а не «вояків УНА-УНСО-ОУН-УПА».

Як повідомлялося, сьогодні Україна відзначає 17-ту річницю своїх Збройних сил.