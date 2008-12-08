У Росії готують ще один «чорний список» іноземців

Російських силових відомств, які складають так звані «чорні списки», стає все більше. Перелік іноземців, яким заборонять в`їзд до Росії, готує і федеральна міграційна служба. Це з`ясувала газета «Новые известия».

У чорний список, над яким працює міграційна служба, потраплять іноземці, проти яких у Росії порушували кримінальні або адміністративні справи.

У прес-службі ФМС, журналістів повідомили, що відомство поки складає перелік тих, кому суд заборонив протягом п`яти років приїжджати до Росії. При цьому видання відзначає, що останнім часом персонами нон грата стають зовсім не гастарбайтери-злочинці, а цілком респектабельні іноземці, які чимось не догодили російським властям. Яскравий приклад - журналістка з Молдавії Наталія Морарь, яка працювала в Москві в опозиційному журналі «The New Times». Двічі її відмовилися пустити до Росії. Тепер вона співпрацює з виданням, знаходячись за межами РФ.

А недавно російський уряд вирішив Держнаркоконтролю створювати списки іноземців, яким заборонено приїжджати до Росії. Перелік вже готовий, розповіли у відомстві. До списку увійшли іноземці, яких міліція затримувала за зберігання або розповсюдження наркотиків. Противники таких списків нарікають, що їх складають без рішень судів за бажанням правоохоронних органів. І в переліку можуть опинитися невинні люди.

Правозахисники побоюються, що у ФСБ і МВС можуть бути "чорні списки" так званих екстремістів. Там фігурують заборонена судом НБП, "Другая Россия", "Объединенный гражданский фронт" і "Авангард красной молодежи".

Эхо Москвы