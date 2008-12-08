Церемонія нагородження переможців Національного конкурсу есе 2008 року «Корупція у вищій школі»

9 грудня - 13-00- Відбудеться церемонія нагородження переможців Національного конкурсу есе 2008 року «Корупція у вищій школі». Конкурс проводився Представництвом Світового банку в Україні та проектом «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна» (Представництво Світового банку в Україні, Дніпровський узвіз, 1). Телефони: 490-6671, 490-6670.

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