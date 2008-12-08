9 грудня - 16-00 - Відбудеться урочисте прийняття на честь 60-ї річниці проголошення Загальної декларації прав людини та Дня прав людини. Учасники: міністр закордонних справ України В.Огризко, Координатор системи ООН в Україні Ф.О’Доннелл, Уповноважений ВРУ з прав людини Н.Карпачова, голова 52-ої сесії ГА ООН, колишній голова Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Г.Удовенко (Дипломатична академія при МЗС України, вул. Велика Житомирська, 2, другий поверх). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050) 330-03-06; victoria.andrievska@unic.org.