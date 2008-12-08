9 грудня - 19-00 - Відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ. Конкурс проведено в рамках проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна", що виконується Менеджмент Сістемс Інтернешнл завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку та Корпорації Виклики Тисячоліття (вул. Ярославів Вал, 22, готель Radisson SAS).