Загальноукраїнська конференція ”Потреба та можливості прискорення судової реформи”

10 грудня - 10-00 - Відбудеться загальноукраїнська конференція "Потреба та можливості прискорення судової реформи". Запрошені: Микола Оніщук, міністр юстиції України; Френсіс О’Доннелл, Координатор системи ООН в Україні; Петро Пилипчук, перший заст..голови Верховного Суду України; Ігор Самсін, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Ірина Войтюк, Ректор Академії суддів України; Ігор Коліушко, голова Центру політико-правових реформ; Віктор Чумак, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. (клуб Кабінету Міністрів, вул. Інститутська, 7). Потрібна акредитація. Телефони: 490-69-88; 278-84-43, 278-64-87; 490-69-88.

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