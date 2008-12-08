Програма ”Тижня права” на 10 грудня

В програмі «Тижня права», приуроченого до 60-ї річниці Загальної декларації прав людини та Міжнародного дня прав людини. Захід ініційовано Координаційною радою молодих юристів при Мін‘юсті України за підтримки Міністерства юстиції.

11-00 - майстер-клас директора Департаменту державної виконавчої служби Мін‘юсту Геннадія Стадніка на тему: «Як захистити права людини на стадії виконання судового рішення» (Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, конференц зала №2);

12-00 - загальноукраїнський урок з Прав людини за участю Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Ю.Зайцев (конференц-зал № 1);

13-00 - майстер-клас Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Юрія Зайцева «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як частина національного законодавства України» (конференц-зал № 2);

14-00 - правничий конкурс ім. В.Корецького ( конференц-зал ,1).

17-00 - офіційне закриття заходу. Нагородження та відзначення учасників (конференц-зал, 1).

Телефон: 271-17-33.