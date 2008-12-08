Засідання прес-клубу газети «Известия в Украине» та холдингу «Главред – Медіа» на тему: «Погіршення умов утримання пацієнтів психлікарень в умовах кризи»

10 грудня - 13-00 - Відбудеться засідання прес-клубу газети «Известия в Украине» та холдингу «Главред – Медіа» на тему: «Погіршення умов утримання пацієнтів психлікарень в умовах кризи». Учасники: президент Всеукраїнської асоціації користувачів психіатричної допомоги «Юзер» Руслан Імереллі, член правління Всеукраїнської асоціації користувачів психіатричної допомоги «Юзер» Марина Бондарук, член організації «Юзер» Андрій Федосов, родичі пацієнтів («Главред – Медіа», вул. Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефони: 234-06-43, 8 067 216 35 52.

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