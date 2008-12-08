10 грудня - 16-00 - Прес-конференція на тему: «Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: роль міжнародної допомоги». Запрошені: Ірена Грига, керівник Школи охорони здоров`я НаУКМА, Тетяна Семигіна, керівник дослідницької групи проекту; Ніл Спайсер, професор Лондонської Школи гігієни та тропічної медицини; Василь Михальчук, перший заст.голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, Андрій Клєпіков, виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та інші (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).