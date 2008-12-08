Прес-конференція на тему: «Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: роль міжнародної допомоги»

10:49, 08 грудня 2008
Права людини
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10 грудня - 16-00 - Прес-конференція на тему:  «Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: роль міжнародної допомоги».  Запрошені: Ірена Грига, керівник Школи охорони здоров`я НаУКМА,  Тетяна Семигіна, керівник дослідницької групи проекту; Ніл Спайсер, професор Лондонської Школи гігієни та тропічної медицини; Василь Михальчук, перший заст.голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, Андрій Клєпіков, виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та інші (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 8/16).

 

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