Тепер ДАІ не треба зупиняти авто порушників - вистачить фото чи відео

Для притягнення водія до відповідальності тепер достатньо задокументованого фото- чи відеофакту порушення, пише «Автоцентр».

Тепер даішникам не треба зупиняти автомобілі порушників правил дорожнього руху. Їх знімають за допомогою радарів «Візир». Ці пристрої фіксують і перевищення швидкості руху, і будь-яке інше недотримання правил.

Нині головне завдання робітників ДАІ – збити вал порушень, і тому вони намагаються зафіксувати їх якнайбільше. На виплату штрафу у власника авто чи того, хто керує машиною за дорученням або на підставі тимчасового реєстраційного талону, є 25 днів. Протягом перших 10 можна оскаржити накладене стягнення і ще 15 відведено на сплату штрафу.

При простроченні виплати з 2009 року з порушника стягуватимуть подвійний розмір штрафу.

ICTV