ПР і БЮТ зроблять Україну парламентською республікою?

Після формування коаліції ПР-БЮТ і підписання відповідного документа в Україні встановиться парламентська форма правління. Про це повідомляє Коммерсант-Україна з посиланням на джерела. Виданню вдалося ознайомитися з робочим варіантом тексту коаліційної угоди між фракціями Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко. Втім, лідер Партії регіонів Віктор Янукович відмовився підтвердити наявність меморандуму, заявивши, що сподівається на створення більшості вже завтра.

Угода про створення більшості була складена Партією регіонів і передано БЮТ для доопрацювання. Документ носить декларативний характер і складається з двох частин. У першій викладено принципи створюваної більшості, а в другій – регламент її діяльності.

У одному з пунктів вказано, що "коаліція відмовляється від спроб вирішення ідеологічних питань". "Це означає, що фракція БЮТ відмовляється від приєднання країни до НАТО, а Партія регіонів в обмін зобов`язується не педалювати питання російської мови та інші подібні теми", - пояснило Ъ джерело в ПР, ознайомлене з текстом меморандуму.

Згідно з коаліційною угодою, вступ України до будь-яких військових союзів можливий лише після проведення загальнонаціонального референдуму. Крім того, вона передбачає "глибоку конституційну реформу". "Текст основного закону буде змінений радикально, конкретика не вказується. Проте однозначно, що після змін Україна перетвориться на державу з парламентською формою правління", - стверджує співбесідник газети. Значна частина документа присвячена декларативним принципам виведення країни з економічної кризи. У ньому, зокрема, прописані норми про зміну законодавства відносно приватної власності на землю і "радикальної судової реформи". Як стало відомо "Коммерсантові", автором змін в судове законодавство є колишній голова адміністрації президента Леоніда Кучми Віктор Медведчук.

Якихось принципів розподілу посад між фракціями в документі немає. У ньому вказано, що впродовж існування коаліції глава уряду може бути відкликаний, а на його місце призначений інший, і це не тягне за собою правових наслідків, наприклад розпуску коаліції. Втім, в одному з пунктів наголошується, що кожна з фракцій, яка складає парламентську більшість, має право вето на рішення коаліції.

З боку БЮТ над текстом угоди працювали віце-спікер Микола Томенко і один із заступників глави фракції – Андрій Портнов. Вчора при згадці про коаліційну угоду народні депутати від БЮТ відмовлялися що-небудь говорити. "Я не буду це коментувати!" – категорично заявив пан Портнов.