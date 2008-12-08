У Житомирі перестануть безкоштовно возити інвалідів

Житомирське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало Коростенській міськраді скасувати рішення про безплатні перевезення автотранспортом без обмежень інвалідів війни, учасників бойових дій та інвалідів по зору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відділення.

За інформацією АМК, такі рекомендації були прийняті у зв`язку з величезною збитковістю автотранспортників Коростеня через необхідність перевозити безплатно названу категорію пільговиків.

Як повідомили УНІАН у Коростенській міськраді, більшість депутатів міськради виступають за відміну рішення, проте остаточно це питання вирішить найближча сесія міськради.

Як повідомляв УНІАН, йдеться про рішення Коростенської міської ради від 19 березня цього року №185, 5 пункт якого зобов`язує автоперевізників міста безплатно перевозити без обмежень інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій та інвалідів по зору 1 і 2 груп.

Через загрозу зупинення маршруток та іншого виду автотранспорту Коростеня у зв`язку з його збитковістю і відсутністю державних дотацій на перевезення пільгових категорій пасажирів, перевізники міста не раз проводили акції протесту.