В Афінах сталася масова бійка між спецназом і демонстрантами

Більше 20 чоловік постраждали під час зіткнень в Афінах між спецназом і демонстрантами, які відбулися під час масового маршу протесту у зв`язку із загибеллю від руки поліцейського 15-річного анархіста.

Як повідомили місцеві засоби масової інформації, під час маршу до штаб-квартири грецької поліції і безпорядків, які сталися потім, постраждали вісім цивільних і 13 поліцейських, які були відправлені до лікарень.

Наймасштабніші зіткнення з 1985 року між анархістами і поліцією проходили протягом двох днів в Афінах, Салоніках та інших містах Греції після загибелі 15-річного студента, який був застрелений стражем порядку. Поліцейські повідомили, що, відбиваючись від атаки анархістів, вони зробили два постріли в повітря і один у бруківку, а куля рикошетом влучила в хлопця. Проте свідки стверджують, що постріл було здійснено прямо в підлітка.

Сьогодні буде проведений розтин і балістична експертиза, котрі мають встановити причину його смерті.

Грецька прокуратура пред`явила в неділю звинувачення в убивстві підлітка двом поліцейським, які в середу постануть перед судом.

Безпорядки, під час яких завдано значної матеріальної шкоди банкам, магазинам, кафе в Афінах, Салоніках, Патрах, Яніні, Іракліоні, Хан’ї, Кавалі та інших населених пунктах країни, проходили під гаслом "Ні вбивцям в уніформі".

В Афінах прихильники лівих партій і анархісти підпалили в неділю два автомобільні салони, чотири банки, а також дві автомашини. В Яніні було спалено п`ять поліцейських патрульних машин, в Іракліоні на острові Кріт пляшками із запальною сумішшю підпалена будівля префектури, в Патрах спалахнула пожежа в будинку поліцейського управління.

Марш протесту в Афінах припинився після зіткнень поліції з демонстрантами, після чого група анархістів забарикадувалася в столичному політехнічному інституті, куди, як і на територію інших вузів, згідно з чинним законодавством, вхід поліції заборонений.

Прем`єр-міністр Греції Константінос КАРАМАНЛІС пообіцяв сім`ї загиблого хлопця, що держава зробить усе, щоб трагедія, котра сталася з їх сином, не повторилася.

Міністр внутрішніх справ і громадського порядку Греції Прокопіс ПАВЛОПУЛОС після зустрічі з прем`єр-міністром запевнив, що винні обов`язково понесуть покарання.