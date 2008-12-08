Тимошенко відкрила ”Тиждень права”

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала учасників загальноукраїнського форуму "Тиждень права" із започаткуванням проведення цього заходу.

Як повідомляє Урядовий портал, у вітанні йдеться: “Для українського суспільства професія юриста є надзвичайно важливою, адже завдяки зусиллям юристів забезпечуються реалізація державної правової політики, захист прав і свобод громадян, створюється, вдосконалюється та адаптується до законодавства Європейського Союзу вітчизняне законодавство. Завдяки розвитку інформаційних технологій у правників з’являються великі можливості для формування правового світогляду у людей”.

“Знаю, що саме ваша наполеглива праця стоїть на варті законності і фаховий рівень кожного з вас, відповідальність та відданість професійному обов’язку будує довіру до права та влади в державі. Проведення загальнонаціонального правового форуму є надзвичайно важливою подією для українського суспільства. Впевнена, що участь у такому заході сприятиме підвищенню рівня правової культури та правової освіти серед населення, продемонструє українському суспільству ринок юридичних послуг в Україні і виведе його на новий рівень”, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялось, сьогодні, 8 грудня, відбудеться офіційне відкриття форуму "Тиждень права", приуроченого до 60-ї річниці Загальної декларації прав людини та Міжнародного дня прав людини.