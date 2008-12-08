У Росії в`язниці тріщать по швах

Понад 900 тис. осіб зараз перебувають у Росії в місцях позбавлення волі.

Про це повідомив сьогодні начальник управління соціальної, психологічної та виховної роботи із засудженими Федеральної служби виконання покарань Росії полковник Віталій ПОЛОЗЮК, передає РІА Новости.

За його словами, 2001 року в місцях позбавлення волі перебував майже мільйон осіб. До початку 2005 року кількість осіб у місцях позбавлення волі вдалося скоротити до 763 тис. осіб. Це стало можливим завдяки амністіям, збільшенню кількості осіб, звільнених умовно-достроково, і активнішому застосуванню альтернативних заходів кримінального покарання, заявив В.ПОЛОЗЮК.

"Зараз кількість засуджених знов збільшується", - сказав він.

За його словами, порівняно з 2005 роком, кількість ув`язнених збільшилася на 138 тис.

"Зростання кількості ув`язнених призводить до скупчення, що, своєю чергою, є причиною напруженості в місцях позбавлення волі", - зазначив В.ПОЛОЗЮК.

За його словами, начальники виправних установ встановлювали триповерхові нари та порушували мінімальні норми площі на одного ув`язненого для того, щоб розмістити всіх у місцях позбавлення волі.

В.ПОЛОЗЮК констатував, що збільшення кількості ув`язнених ускладнює роботу працівникам виправних установ.