В Україні стали частіше нападати на євреїв

В Україні останнім часом почастішали антисемітські напади. Оглядачі очікують від влади рішучіших дій з протидії таким тенденціям.

Напад на рабина і його сина у Вінниці, побиття вікон синагоги у Рівному, антисемітські листівки у Севастополі і Черкасах, спаплюження монументів пам’яті Голокосту у Феодосії і Єнакієвому – такий перелік інцидентів, що сталися протягом останнього часу. Експерти не схильні перебільшувати це явище, зазначаючи, що говорити про підвищення рівня антисемітизму в Україні поки що зарано. Як зазначає професор Львівського національного університету Ярослав Грицак: «Є дві речі, які ми плутаємо між собою: є ксенофобія, яка переходить в юдофобію, а є антисемітизм. В Україні багато юдофобії. Антисемітизм - це ознака системних поглядів. А багато українських патріотів мають великі заслуги для поборення антисемітизму». Разом з тим професор Грицак зауважує, серія прикрих випадків – важливий сигнал для України, аби вона не лише заявляла про свої європейські амбіції, але й по-європейськи себе поводила. Тому уряд у Києві має підняти рішучий голос проти цього, вважає Грицак.

Німецька хвиля