Круглий стіл ”Роль ЗМІ у подоланні ксенофобії та расизму”

10 грудня о 14.30 у Будинку кіно (2-й поверх, блакитна вітальня) до Міжнародного дня прав людини у Києві Східно-Європейський Інститут Розвитку проводить круглий стіл "Роль ЗМІ в подоланні ксенофобії і расизму", в рамках проекту "Діалог зі ЗМІ - ключ до діалогу різних культур", за підтримки Посольства Норвегії в Україні.

Запрошені провідні громадські діячи, відповідні урядові структури, міжнародні організації, посольства і правозахисники.

Акредитація за телефоном 234 26 72, 8 067 948 53 96 або ел-пошта: info@eedi.org.ua