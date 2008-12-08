Україна побила рекорд песимізму (опитування)

Соціологічні дослідження свідчать про рекордний рівень соціального песимізму в Україні, який проявляється у край негативній оцінці жителями всіх регіонів політичної ситуації в країні, економічного стану, а також у різкому зниженні задоволеності громадянами життям, яке вони ведуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні соціолог компанії "Research & Branding Group" Євген КОПАТЬКО на презентації національного дослідницького проекту з важливих соціально-економічних питань країни "R & B Омнібус. Листопад 2008 р.".

За даними досліджень, у листопаді цього року 92% опитаних громадян України сказали, що оцінюють політичну ситуацію в країні як нестабільну, при тому, що всього 1% вважають її стабільною і 7% - дещо нестабільною.

«Я звертаю увагу, що це абсолютний рекорд, який ми бачили за весь час спостереження. Ми зараз бачимо, як б`ються рекорди в соціально-політичній ситуації в країні», - підкреслив Є.КОПАТЬКО.

За його даними, в грудні 2007 р. про нестабільну ситуацію в країні говорили 62% респондентів, 10% заявляли про стабільність і 28% - про деяку нестабільність політичної ситуації.

Згідно з даними останнього соцдослідження, 89% українців сказали, що вважають економічний стан країни поганим. Про те, що з економікою все добре, заявили 2% опитаних, і 9% сказали, що економічний стан України «наскільки хороший, настільки й ні». Для порівняння, в грудні 2007 р. ці показники були відповідно 58%, 5% і 37%.

Є.КОПАТЬКО повідомив, що в оцінці задоволеності особистим життям респондентів у листопаді цього року спостерігається дуже негативна динаміка. Так, задоволені своїм особистим життям 29% тих, які відповіли на запитання, не задоволені - 67%. Про те, що "і задоволені, і ні" сказав 1% учасників соцдослідження, 3% - затруднилися відповіддю.

Опитування було проведено в період з 22 по 30 листопада. Збір інформації проводився методом особистого інтерв`ю в 24-х областях України і АР Крим. У дослідженні взяли участь 2 тис. 87 чоловік. Похибка вибірки становить 2,2%.