СБУ звинувачує лідера русинів у посяганні на цілісність держави

Служба безпеки України 5 грудня пред’явила звинувачення громадянину України, керівнику асоціації «Сойм підкарпатських русинів» Димитрію СИДОРУ у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ, додавши, що покарання за цей злочин встановлено у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

За даними СБУ, Д.СИДОР притягнутий як обвинувачений у кримінальній справі, порушеній за фактом скоєння ним закликів до зміни меж території та державного кордону нашої держави всупереч порядку, встановленого Конституцією України.

Стосовно Д.СИДОРА застосовано запобіжний захід, передбачений ст.151 КПК України – підписка про невиїзд.

Співробітниками УСБУ в Закарпатській області проведено зустріч із представниками русинських національно-культурних товариств, під час якої роз’яснено положення законодавства нашої держави щодо територіальної цілісності та недоторканності України, зазначили в прес-центрі.

Як повідомлялося, 25 жовтня у Мукачевому відбувся Другий Європейський конгрес підкарпатських русинів, на якому було оголошено про "відтворення русинської державності", а саме: про надання Закарпатській області України статусу національної автономії русин. Учасники з`їзду вимагали, щоб обласна рада до 1 грудня затвердила їхні вимоги. Інакше Д.СИДОР пообіцяв "знайти інші шляхи, щоб відновити нашу державність".

Правоохоронні органи порушили стосовно лідерів русинського руху кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність України.

Також УСБУ в Закарпатській області надіслало матеріали до Управління юстиції в Закарпатській області для прийняття рішення про примусовий розпуск у встановленому законом порядку Асоціацій "Сойм підкарпатських русинів" та "Народної ради русинів Закарпаття".