Правозахисники не допустили екстрадиції узбецького біженця

8 грудня Голосіївський районний суд м. Києва відмовився надати згоду на тимчасовий арешт строком на 40 діб громадянина Узбекистану Абдумаліка БАКАЄВА для забезпечення його видачі правоохоронним органам республіки Узбекистан.

Про це УНІАН повідомили в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

За повідомленням правозахисників, 6 листопада А.БАКАЄВ звернувся до Управління міграційної служби у місті Києві із заявою про надання статусу біженця, оскільки на батьківщині він піддавався постійним переслідуванням за свою політичну та релігійну діяльність, двічі був засуджений, зокрема за участь у діяльності опозиційної до влади Узбекистану організації «Хізбут Тахрір». За висновком Міжнародної організації „Меморіал", в Узбекистані до А.БАКАЄВА неодноразово застосовувалися тортури. Його заява про надання статусу біженця ще розглядається міграційною службою України.

Проте, 4 грудня в Києві (за адресою, яку А.БАКАЄВ сам повідомив владі у заяві про надання статусу біженця) він був затриманий співробітниками Голосіївського РУГУ МВС у м. Києві на вимогу узбецької влади. Оскільки ст. 29 Конституції України не дозволяє затримувати людину на термін понад 72 години без рішення суду, 7 грудня А.БАКАЄВА звільнили і тут же - в приміщенні Голосіївського райуправління міліції - ще раз затримали на 72 години, повідомляють правозахисники.

Звільнення відбулося лише 8 грудня в залі суду. За словами адвоката В`ячеслава ЯКУБЕНКА, головним аргументом на користь А.БАКАЄВА став свіжий прецедент Європейського Суду з прав людини у справі „Ісмоілов та інші проти Російської Федерації" [Ismoilov and Others v. Russia] від 24 квітня цього року. У цій справі Європейський Суд встановив, що видача узбецьких громадян в Узбекистан є порушенням статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, адже масове поширення катувань та нелюдського поводження у правоохоронних органах цієї країни є загальновідомим фактом.

Раніше Україна вже піддавалася нищівній критиці за висилку біженців до Узбекистану, Шрі-Ланки, Росії.

Зокрема, як повідомляв УНІАН, у грудні 2007 року за вказівкою керівництва МВС України співробітниками УБОЗ МВС України у Вінницькій області було здійснено спробу екстрадиції з України шукача притулку з Росії Михайла ГАНГАНА. Як стверджують вінницькі правозахисники, вказану екстрадицію було зупинено виключно завдяки широкому розголосу протиправних дій МВС України та принциповій позиції судової влади, однак навіть попри наявність окремої ухвали суду у справі М.ГАНГАНА, жоден співробітник МВС, причетний до організації спроби його незаконної екстрадиції, досі не покараний.

В лютому 2008 року МВС України видало до Шрі-Ланки 11 тамільських біженців, не надавши їм доступу до справедливої процедури визначення статусу біженця відповідно до норм національного та міжнародного права, з порушенням більшості стандартів в галузі прав людини. До затриманих не допустили представників організацій-партнерів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а персоналу Регіонального представництва УВКБ ООН в Україні, Білорусі та Молдові надали право побачити шукачів притулку лише за кілька хвилин до депортації.

29 липня за розпорядженням Генеральної прокуратури України було здійснено екстрадицію до країни походження громадянина Росії Олега КУЗНЄЦОВА, якому рішенням Держкомнацрелігій України було надано статус біженця в Україні.