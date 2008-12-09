Українські азербайджанці просять визнати Голодомор геноцидом

Члени правління Міжнародної громадської організації «Представництво Всесвітнього конгресу азербайджанців в Україні» звернулися до Міллі Меджлісу Азербайджану з проханням в 75-ті роковини трагедії українського народу офіційно визнати Голодомор «геноцидом, злочином радянської влади проти українців».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Представництва ВКА в Україні, таке рішення було ухвалене сьогодні в Києві на тематичних зборах членів організації «Голодомор – злочин проти українського народу».

«Українська нація має право на справедливість, і ми, як представники міжнародної організації, зобов`язані внести свій посильний внесок, щоб надати підтримку Президентові України добитися на світовому рівні визнання великої трагедії Голодомору злочином проти українського народу», - заявив з приводу звернення до азербайджанського парламенту перший заступник голови Представництва ВКА в Україні академік Миршахін ІСМАЇЛОВ.