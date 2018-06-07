Вимушене повернення українців на батьківщину породжує багато проблем для влади

Ґастарбайтери повертаються – злочинність зростає! Масове повернення українців, які втратили роботу за кордоном, може призвести до погіршення криміногенної ситуації та зростання соціальної напруженості в суспільстві, – пише Тетяна Івженко в російській «Независимой газете». Українська влада побоюється, що повернення ґастарбайтерів, які втратили роботу за кордоном, спровокує другу хвилю економічної кризи. Крім збільшення рівня безробіття та витрат на соціальні виплати очікують на сплеск злочинності. Окремий негативний момент, який не виносять на широке обговорення, полягає у тому, що українські сім’ї, яких раніше забезпечували ґастарбайтери, втратять джерело доходу. В цілому по країні суму оцінюють у 5-8 млрд. євро на рік. Без цих грошей рівень життя в окремих українських регіонах стрімко знизиться, що неминуче посилить агресію у суспільстві.

Скільки українців поїхали за кордон на заробітки, офіційно невідомо. Оскільки йдеться частіше про роботу, що не вимагає високої кваліфікації, - у сфері послуг, сезонно у сільському господарстві, у будівництві, то дозвіл на роботу отримати складно. Більшість їдуть за туристичними візами або за фіктивним свідоцтвом про шлюб, пояснили «НГ» в одній із турагенцій, що спеціалізується на таких послугах. Співробітник агенції вважає, що кількість тих, хто поїхав, на порядок перевищує цифри, які час від часу називає українська влада. Так, під час минулих парламентських виборів у документах фігурували 120 тис. українців, які працюють у Росії. Однак представник організації «Комітет виборців України» Олександр Черненко заявив, що нелегалів у декілька разів більше. Порахувати цих людей практично неможливо, адже між Україною та РФ діє безвізовий режим перетину кордонів.

Утім, навіть візи не зупиняють бажаючих поїхати до країн ЄС. Чиновники неофіційно зазначають , що мало не половина мешканців Західної України працює у європейських країнах. Загальна кількість таких людей може сягати кількох мільйонів людей. «Багато наших клієнтів уже повернулися, але потім знову поїхали: як би не було складно у Європі, в Україні не солодше. Учора одна жінка, колишня вчителька фізики, яка вже чотири роки пропрацювала покоївкою у готелі в Італії, знову попросила відкрити візу: каже, краще вже виконувати найважчу та низькооплачувану роботу в нормальній країні, ніж бути жебрачкою на батьківщині…Думаю, в Україну повернуться не більше 10–15 % ґастарбайтерів», - розповіла співробітниця турагенції.

Але навіть ці люди зіткнуться з проблемами, вважають у Мінпраці та соціальної політики України. За прогнозами міністерства, наступного року кількість безробітних у країні збільшиться на 300–600 тис. людей та сягне приблизно 2 млн. Однак навіть чиновники називають такий прогноз оптимістичним, оскільки він передбачає, що показник безробіття в Україні збільшиться у першому півріччі 2009 року тільки на третину порівняно із таким самим періодом поточного року. Судячи з ситуації у промисловості, що погіршується, показник зайнятості населення може зменшитися наполовину порівняно з теперішнім. Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь зазначає, що найскладніша ситуація буде у західноукраїнських областях, де роботи й раніше не було, що змушувало людей до трудової міграції на Захід.

Екс-глава українського парламенту Арсеній Яценюк припускає, що повернення ґастарбайтерів посилить протестні настрої у суспільстві. Втім, політик сумнівається, що українці почнуть революцію. А от МВС України готується до зростання злочинності. Представники міліції стверджують, що за два останні місяці, коли кризові тенденції в економіці повність проявилися, показники вуличної злочинності збільшилися приблизно на 20%. Зазвичай приріст безробіття на 1% призводить до зростання злочинності на 6%, зазначають керівники МВС. До речі, правоохоронні органи неофіційно готуються до повернення на батьківщину до 3 млн. ґастарбайтерів.

Член комітету Верховної Ради з питань боротьби з оргзлочинністю Микола Джига вважає, що небезпечні тенденції у суспільстві будуть наростати. Він пропонує владі створити спеціальний орган, підлеглий напряму Президенту України або генпрокурору, який стане координувати заходи з протидії зростанню злочинності у період кризи.

Фонд держмайна (ФДМ) України вніс іншу пропозицію: терміново реприватизувати сотні підприємств по всій країні, первинна приватизація яких проводилася напочатку 1990-х – за ваучери. «Потрібно продавати ці невеликі підприємства навіть за 1 гривню. Зараз вони фактично нікому не належать – не знайти ні реєстраторів, ні власників 2–3 акцій. Хай приходить інвестор, відроджує їх, даючи людям роботу і зарплату», - вважає керівник ФДМ Валентина Семенюк–Самсоненко.

Щоправда, соціологи зауважують, що українці, як і раніше, а можливо, навіть більше, прагнуть поїхати на заробітки за кордон. За результатами останніх опитувань, третина українських громадян віком від 18 до 40 років мріють про роботу за кордоном. 80% з них упевнені, що тільки так можуть забезпечити нормальний рівень життя своєї сім’ї.

Тетяна Івженко, Независимая газета