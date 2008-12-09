На Закарпатті затримали жителів Чечні з трьома малими дітьми

36-річний громадянин Росії, житель Чечні, разом із 27-річною сестрою та трьома маленькими дітьми намагався незаконно перетнути державний кордон. Дорослі, ризикуючи здоров’ям та життям двох хлопчиків та дівчинки, віком від 6 місяців до 4 років, планували будь-що потрапити до Польщі. Іноземців, за інформацією СБУ, затримав 7 грудня ввечері спільний наряд прикордонників Чопського загону та співробітників СБУ.

Про це ZAXID.NET повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

Нелегалів виявили біля дороги села Стужиця Великоберезнянського району Закарпатської області. Наразі усю групу доставлено до Чопського прикордонного загону, із дорослими порушниками проводяться відповідні перевірочні заходи.

"Державна прикордонна служба вкотре застерігає та нагадує, що спроби незаконного перетинання рубежу України, особливо на гірських його ділянках та взимку нерідко закінчуються трагічно. Порушники можуть заблукати, обмерзнути, навіть загинути. Ризик значно зростає, коли в групі є діти. Крім того, досвід показує, що особи, які організовують незаконну мандрівку, відчувши небезпеку, без докорів сумління покидають підопічних. Останній такий випадок стався напередодні на Львівщині, коли провідник покинув в прикордонні 3-х громадян Молдови, відібравши у них гроші та документи", - наголошується в повідомленні..