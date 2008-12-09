У Запоріжжі викрито угруповання, яке прослуховувало телефони

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України ліквідували угруповання, яке незаконно прослуховувало телефонні розмови громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, в результаті спецоперації вилучено комплекс технічного моніторингу мереж стільникового зв’язку, за допомогою якого члени ОЗУ здійснювали збір інформації щодо посадовців держструктур та підприємців регіону.

Затримано було злочинців під час незаконного прослуховування ними приватних осіб по мобільному телефону.

Як зазначила М.ОСТАПЕНКО, угруповання діяло під виглядом приватної служби безпеки однієї з фірм на території Запорізької та інших областей. До його складу входили фахівці, обізнані в комп’ютерних технологіях, групи візуального спостереження, водії, групи силового прикриття, які також застосовували фізичних вплив на конкурентів для стягнення боргів у сфері бізнесу.

Також члени ОЗУ вдавалися до послуг хакерів, які несанкціоновано втручалися в комп’ютерні мережі державних та приватних структур.

Під час затримання у правопорушників були вилучені спеціальні технічні засоби, зокрема, на жорсткому диску комп’ютера містяться великі обсяги інформації, отриманої в протиправний спосіб.

Наразі порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.