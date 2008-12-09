Міліція виправдовує свого співробітника, який стріляв у двох киян?

Співробітники міліції Києва, намагаючись захистити ”честь” мундира свого колеги, підполковника Головного управління МВС України в м. Києві Петра Б., незаконно порушили кримінальну справу проти двох молодих киян - Дмитра ТКАЧЕНКА та Олександра МАРТИНЮКА.

Про це заявив адвокат Д.ТКАЧЕНКА Олег МУСІЄНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: ”МВС України захищає ”честь” мундира шляхом порушення кримінальних справ. Брутальне порушення прав людини і громадянина в Україні”.

Адвокат повідомив, що Д.ТКАЧЕНКО та О.МАРТИНЮК обвинувачуються в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, - “в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалися особливою зухвалістю, яке вчинене групою осіб”.

Щодо обставин інциденту О.МУСІЄНКО повідомив наступне. Хлопці брали участь у несанкціонованих вуличних автомобільних перегонах, які проходили вночі 1 червня 2008 р. на ділянці новозбудованої дороги між станціями метро “Бориспільська” та “Червоний Хутір”. На цій ділянці передбачено рух автомобілів лише в одному напрямку, про що сигналізується дорожніми знаками, які категорично забороняють рух у протилежний бік.

Однак близько другої години ночі на цю дорогу виїхав автомобіль “Міцубісі Паджеро Спорт”, який, ігноруючи заборонні дорожні знаки та попереджувальні стрічки організаторів перегонів, рухався у недозволеному напрямку. Створивши аварійну ситуацію і мало не зіткнувшись із зустрічним автомобілем, водій джипа зупинився лише перед лінією старту, де рух заблокували учасники перегонів та їхні авто.

Д.ТКАЧЕНКО підійшов до машини і хотів пояснити водію, що той створює небезпечну ситуацію, але пасажирка автомобілю його брутально вилаяла, а водій різко розпочав рух, переїхавши заднім колесом ногу хлопця. Д.ТКАЧЕНКО та О.МАРТИНЮК на автомобілі останнього наздогнали “Міцубісі”. З джипу вийшов водій, який, за словами адвоката, почав стріляти по хлопцям гумовими кулями. При цьому Д.ТКАЧЕНКО отримав два вогнепальних поранення, які можна класифікувати як “тяжкі тілесні ушкодження”.

Як розповів адвокат, водія "Міцубісі Паджеро" затримали співробітники Дарницького райвідділу міліції, застосувавши силу, тому що він не хотів виконувати вказівки правоохоронців. Було порушено кримінальну справу. Пізніше з’ясувалося, що затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Було встановлено, що він є підполковником міліції і служить у ГУ МВС України в м. Києві.

Як стверджує О.МУСІЄНКО, міліціонер, використовуючи службове становище, чинить тиск на слідство, в результаті чого справа фальсифікується. Наразі міліціонера визнано потерпілим у даній справі, а громадяни, яким він заподіяв тяжкі тілесні ушкодження, підсудними. Водночас, за словами адвоката, всі матеріали справи свідчать про зовсім протилежне.

“Вивченням матеріалів даної кримінальної справи встановлено, що всупереч положень статей 1, 3, 8, 19, 55, 56 Конституції України та статей 5 і 22 Кримінально-процесуального кодексу України, ця справа органом досудового слідства розслідувалась не всебічно, необ`єктивно та неповно і з обвинувальним уклоном”, - заявив О.МУСІЄНКО. Він переконаний, що докази і обставини справи виправдовують притягнутих до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з викладеним, адвокат О.МУСІЄНКО повідомив, що заявив клопотання до суду про направлення справи на додаткове розслідування, а також до прокурора Дарницького району, прокурора м. Києва та генерального прокурора України про порушення кримінальної справи відносно працівника міліції.