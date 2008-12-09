Генсек ООН: світова криза почасти спричинена корупцією

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН заявив, що нинішня світова фінансова криза почасти спричинена пожадливістю і корупцією.

Як повідомили УНІАН в Центрі новин ООН, про це йдетися в його посланні з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.

«Довіра до фінансової системи підірвана. Сумлінність багатьох банків поставлена під сумнів. Багато людей втратили свої заощадження, які вони накопичували впродовж всього свого життя», – сказав Пан Гі МУН.

Він наголосив, що в країнах, які розвиваються, щороку в результаті хабарництва і інших зловживань розкрадаються або розтрачуються мільярди доларів, які вкрай необхідні цим країнам для фінансування охорони здоров`я, освіти, забезпечення населення питною водою і для розвитку інфраструктури.

Генеральний секретар наголосив, що ООН бореться з цими явищами. Зокрема, в Конвенції ООН проти корупції, яка набула чинності в грудні 2005 року, передбачені дієві заходи задля дотримання етичних норм і боротьби з корупцією як в державному, так і в приватному секторах.

Глава ООН також закликав зробити все можливе для того, щоб Конвенція стала загальною імперативною нормою.

Він наголосив, що за умовами Конвенції, положення про банківську таємницю більше не є перешкодою для повернення викрадених активів. У рамках ініціативи щодо повернення викрадених активів Світовий банк і Управління ООН з наркотиків і злочинності активно допомагають державам повернути вкрадені кошти.

Водночас глава ООН заявив, що активно протидіяти корупції і не допускати порушення етичних норм повинні не тільки уряди та фінансові установи. Він зазначив, що корупція зачіпає всіх тому, що вона послаблює демократичні інститути, підриває принцип верховенства закону і дає терористам можливість фінансувати свою злочинну діяльність.

«Відзначаючи сьогодні Міжнародний день боротьби з корупцією, давайте зробимо все від нас залежне для дотримання принципу сумлінності та мобілізації сил на боротьбу з цією глобальною загрозою. Як свідчить гасло кампанії по боротьбі з корупцією, "від вашого «ні» залежить багато"», – сказав Генсек ООН.

Довідка УНІАН. 9 грудня за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.