Виставка ”Права людини проти СНІДу”

10 грудня 2008 року, об 11 годині, в Центрі сучасного мистецтва «Совіарт», за адресою вул. Андріївський узвіз, 22-а відбудеться урочисте відкриття виставки "Права людини проти СНІДу". Виставка присвячена 60-річчю Загальної декларації прав людини та проводиться в рамках Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Організатори - система ООН в Україні та Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні. Інформаційний партнер – журнал What`s on.

Виставка образно показує виконання Україною статей Загальної декларації прав людини у контексті епідемії ВІЛ/СНІД через мистецькі витвори та художні засоби. На виставці буде представлено 60 експонатів, серед яких – професійні фотографії Наталії Кравчук, Міли Тєшаєвої, Тараса Хімчака, Джакомо Піроцці та Оксани Чепелик. Відвідувачі виставки зможуть поспілкуватися з представниками уразливих груп як «живими книгами» та побачити тематичні карикатури, відео-ролики, фільми, плакати, а також приклади тематичних проектів з різних регіонів України.

Експонати виставки ілюструватимуть проблемні аспекти дотримання Україною своїх зобов`язань, викладених у Декларації з прав людини, в контексті епідемії ВІЛ/СНІД та присвячені таким темам:

Право на отримання медичних послуг та соціального забезпечення

Право на свободу від дискримінації

Право на освіту

Право на свободу приватного життя та сексуальної орієнтації

Право на самовираження

Права жінок

Права дітей

У рамках виставки пройдуть тематичні презентації та дискусії та теми: захист прав гомосексуалів, лесбійок та трансгендерів; театр-форум «Діти про стигму та дискримінацію»; захист прав жінок комерційного сексу; толерантність до представників уразливих до ВІЛ груп та людей, які живуть з ВІЛ.

Виставка працюватиме 10-14 грудня з 11-00 до 19-00.