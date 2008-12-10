Міжнародна Амністія закликає не святкувати, а діяти

Сьогодні, в Міжнародний день захисту прав людини, Amnesty International (Міжнародна Амністія) звертається до урядів країн світу із закликом зробити 60-ту річницю Загальної декларації прав людини часом для дій, а не тільки для святкувань.

Про це йдеться у заяві Amnesty International, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

“Безглузді убивства у Мумбаї, тисячі людей, що переживають конфлікт у Демократичній Республіці Конго, багато сотень тисяч утримуваних у жахливих та вражаючих умовах у Дарфурі, Газі та Північній Шрі-Ланці, а також глобальна економічна криза – ці потрясіння мають підштовхнути мільйони жителів планети до створення платформи дій за права людини», – заявила генеральний секретар Amnesty International Айрін ХАН.

Засуджуючи терористичні напади у Мумбаї, Amnesty International попереджає уряди про небезпеку відкидання прав людини в ім’я безпеки. «Уряди зобов’язані захищати людей від тероризму, проте ув’язнення на невизначений термін без висунення обвинувачень чи суду, ігнорування існування чи пряме застосування тортур, а також підривання фундаментальних норм права не роблять світ безпечнішим», - заявила А.ХАН.

Акцентуючи на впливі глобальної економічної кризи на бідні країни, мільйони населення яких ризикують бути ще більше відкинутими від керування власним життям, Amnesty International закликає уряди захищати економічні та соціальні права нарівні з політичними та громадянськими правами.