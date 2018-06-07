Загальна декларація прав людини через 60 років: факти і цифри

СТАТТЯ 1

Обіцяно в 1948 році:

Всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах.

Станом на 2008 рік:

Близько 250 жінок загинули за першу половину 2007 року в Єгипті від рук агресивних чоловіків або родичів; у цій країні в середньому щогодини ґвалтують 2-х жінок.

СТАТТЯ 3 Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканість

Станом на 2008 рік:

За існуючою інформацією, у 2007 році в 24 країнах світу державою були страчені 1252 людини; в той же час, 104 країни проголосували за введення всесвітнього мораторію на смертну кару.

СТАТТЯ 5 Обіцяно в 1948 році:

Ніхто не повинен піддаватися тортурам або жорстокому, нелюдському або принижуючому його гідність поводженню і покаранню.

Станом на 2008 рік:

У 2007 році Amnesty International зафіксувала випадки вживання тортур і інших жорстоких, нелюдських і принижуючих гідність видів поводження у більш ніж 81 країні світу.

СТАТТЯ 7

Обіцяно в 1948 році:

Всі люди рівні перед законом і мають право, без жодної відмінності, на рівний захист закону.

Станом на 2008 рік:

У доповіді Amnesty International підкреслюється, що закони щонайменше 23 країн дискримінують жінок, як мінімум 15 – дискримінують мігрантів і, щонайменше, 14 – дискримінують меншини.

СТАТТЯ 9

Обіцяно в 1948 році:

Ніхто не може бути підданим довільному арешту, затриманню або вигнанню.

Станом на 2008 рік:

Наприкінці 2007 року більше 600 чоловік утримувалися без висунення обвинувачень, передачі справ до суду і судового розгляду законності арешту на авіабазі США в Баграмі (Афганістан); ще 25 тис. утримувалися багатонаціональним силами в Іраку.

СТАТТЯ 10

Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина, обвинувачена у скоєнні злочину, має право на основі повної рівності на те, щоб її справа розглядалася справедливим, незалежним і неупередженим судом.

Станом на 2008 рік:

У доповіді Amnesty International-2008 говориться про 54 країни, у яких зафіксовано несправедливі судові розгляди.

СТАТТЯ 11

Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право вважатися невинною до того часу, поки її вина не буде доведена у встановленому порядку.

Станом на 2008 рік:

За даними Amnesty International, з дня відкриття табору в Гуантанамо-Бей в січні 2002 року там утримувалися близько 800 осіб. У 2008 році там залишаються під вартою близько 270 осіб без висунення обвинувачень і дотримання належних юридичних процедур.

СТАТТЯ 13 Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання в межах кожної держави.

Станом на 2008 рік:

У 2007 році на території Західного берега річки Йордан діяло більше 550 контрольно-перепускних пунктів, встановлених армією Ізраїлю, які обмежували або перешкоджали пересуванню палестинців.

СТАТТЯ 18

Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії.

Станом на 2008 рік:

В`язні сумління утримуються під вартою в 45 країнах.

СТАТТЯ 19

Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх вираження, а також право шукати, отримувати та поширювати інформацію і ідеї любими засобами, незалежно від державних кордонів.

Станом на 2008 рік:

За даними доповіді Amnesty International-2008, у 77 країнах світу обмежувалася свобода слова і преси.

СТАТТЯ 20

Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.

Станом на 2008 рік:

У 2007 році тисячі людей були заарештовані під час придушення протестів у М’янмі. За оцінками Міжнародної Амністії, близько 700 осіб залишаються під вартою.

СТАТТЯ 23

Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливу винагороду, на рівну оплату за рівну працю і право створювати і входити в професійні союзи.

Станом на 2008 рік:

У 2007 році в Колумбії було вбито не менше 39 профспілкових діячів; ще 22 загинули в перші 4 місяці поточного року.

СТАТТЯ 25

Обіцяно в 1948 році:

Кожна людина має право на такий життєвий рівень, який необхідний для підтримки здоров`я і добробуту, особливо матері і діти.

Станом на 2008 рік:

У 2007 році 14% населення Малаві складали хворі СНІДом і ВІЛ-інфіковані. Лише в 3% з них була можливість отримати безкоштовні антиретровірусні препарати; 1 мільйон дітей в цій країні осиротіло внаслідок СНІДу і ВІЛ.

Міжнародна Амністія