Загальна декларація прав людини через 60 років: факти і цифри
У 2008 році у 77 країнах світу обмежувалася свобода слова і преси... В 45 країнах утримуються під вартою в`язні сумління... У 54 країнах зафіксовано несправедливі судові розгляди...
СТАТТЯ 1
Обіцяно в 1948 році:
Всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах.
Станом на 2008 рік:
Близько 250 жінок загинули за першу половину 2007 року в Єгипті від рук агресивних чоловіків або родичів; у цій країні в середньому щогодини ґвалтують 2-х жінок.
СТАТТЯ 3 Обіцяно в 1948 році:
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканість
Станом на 2008 рік:
За існуючою інформацією, у 2007 році в 24 країнах світу державою були страчені 1252 людини; в той же час, 104 країни проголосували за введення всесвітнього мораторію на смертну кару.
СТАТТЯ 5 Обіцяно в 1948 році:
Обіцяно в 1948 році:
Ніхто не повинен піддаватися тортурам або жорстокому, нелюдському або принижуючому його гідність поводженню і покаранню.
Станом на 2008 рік:
У 2007 році Amnesty International зафіксувала випадки вживання тортур і інших жорстоких, нелюдських і принижуючих гідність видів поводження у більш ніж 81 країні світу.
СТАТТЯ 7
Обіцяно в 1948 році:
Всі люди рівні перед законом і мають право, без жодної відмінності, на рівний захист закону.
Станом на 2008 рік:
У доповіді Amnesty International підкреслюється, що закони щонайменше 23 країн дискримінують жінок, як мінімум 15 – дискримінують мігрантів і, щонайменше, 14 – дискримінують меншини.
СТАТТЯ 9
Обіцяно в 1948 році:
Ніхто не може бути підданим довільному арешту, затриманню або вигнанню.
Станом на 2008 рік:
Наприкінці 2007 року більше 600 чоловік утримувалися без висунення обвинувачень, передачі справ до суду і судового розгляду законності арешту на авіабазі США в Баграмі (Афганістан); ще 25 тис. утримувалися багатонаціональним силами в Іраку.
СТАТТЯ 10
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина, обвинувачена у скоєнні злочину, має право на основі повної рівності на те, щоб її справа розглядалася справедливим, незалежним і неупередженим судом.
Станом на 2008 рік:
У доповіді Amnesty International-2008 говориться про 54 країни, у яких зафіксовано несправедливі судові розгляди.
СТАТТЯ 11
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право вважатися невинною до того часу, поки її вина не буде доведена у встановленому порядку.
Станом на 2008 рік:
За даними Amnesty International, з дня відкриття табору в Гуантанамо-Бей в січні 2002 року там утримувалися близько 800 осіб. У 2008 році там залишаються під вартою близько 270 осіб без висунення обвинувачень і дотримання належних юридичних процедур.
СТАТТЯ 13 Обіцяно в 1948 році:
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання в межах кожної держави.
Станом на 2008 рік:
У 2007 році на території Західного берега річки Йордан діяло більше 550 контрольно-перепускних пунктів, встановлених армією Ізраїлю, які обмежували або перешкоджали пересуванню палестинців.
СТАТТЯ 18
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії.
Станом на 2008 рік:
В`язні сумління утримуються під вартою в 45 країнах.
СТАТТЯ 19
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх вираження, а також право шукати, отримувати та поширювати інформацію і ідеї любими засобами, незалежно від державних кордонів.
Станом на 2008 рік:
За даними доповіді Amnesty International-2008, у 77 країнах світу обмежувалася свобода слова і преси.
СТАТТЯ 20
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
Станом на 2008 рік:
У 2007 році тисячі людей були заарештовані під час придушення протестів у М’янмі. За оцінками Міжнародної Амністії, близько 700 осіб залишаються під вартою.
СТАТТЯ 23
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливу винагороду, на рівну оплату за рівну працю і право створювати і входити в професійні союзи.
Станом на 2008 рік:
У 2007 році в Колумбії було вбито не менше 39 профспілкових діячів; ще 22 загинули в перші 4 місяці поточного року.
СТАТТЯ 25
Обіцяно в 1948 році:
Кожна людина має право на такий життєвий рівень, який необхідний для підтримки здоров`я і добробуту, особливо матері і діти.
Станом на 2008 рік:
У 2007 році 14% населення Малаві складали хворі СНІДом і ВІЛ-інфіковані. Лише в 3% з них була можливість отримати безкоштовні антиретровірусні препарати; 1 мільйон дітей в цій країні осиротіло внаслідок СНІДу і ВІЛ.
Міжнародна Амністія