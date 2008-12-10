Пам`ятник Одеському міліціонеру чекає на приїзд Луценка (фото)

У Одесі змінені терміни відкриття пам`ятника Одеському міліціонерові.

Раніше планувалося, що він буде відкритий до Дня міліції (20 грудня) біля будинку регіонального управління внутрішніх справ. За словами автора скульптури Олександра Токарєва, перенести церемонію на кілька днів попросив міністр внутрішніх справ України. 20 грудня, в День української міліції, голова МВС має бути в Києві і брати участь в офіційних заходах, а пропустити відкриття одеського пам`ятника він не хоче.

Фото УНІАН