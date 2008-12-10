Черновецький хоче збільшити у 10 разів квартплату в елітних будинках

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує збільшити у 10 разів квартплату в елітних будинках, щоб зменшити оплату за житло для малозабезпеченого населення.

Про це він заявив учора в прямому ефірі “ТРК “Київ” під час трансляції громадських слухань на тему: «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

Мер Києва дорікнув забезпеченим людям у тому, що вони не завжди платять за своє житло. “Вони пристойні люди, але якось непристойно поступають з киянами. Вони не платять, ну, буквально десятки мільйонів гривень у скарбницю за житлово-комунальні послуги», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Але їм доведеться платити за підвищеними тарифами. Тому що я все зроблю, щоб протягом місяця ми мали програмне забезпечення і виділили ці будинки (людей з високими прибутками – УНІАН)», – додав мер столиці, зазначивши, що, за його даними, таких будинків у Києві близько 1,5 тис. із 10 тис. будинків усього житлового фонду.

«І я збільшу їм тарифи приблизно в 10 разів, якщо кияни мене підтримають, для того, щоб 800 тис. людей не платили взагалі нічого за комунальні послуги», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦКІЙ.

Під час громадських слухань було проведене опитування киян по телефону гарячої лінії, згідно з результатами якого 80% тих, хто додзвонився, ствердно відповіли на питання чи мають бути диференційованими тарифи на утримання будинків різної комфортності (близько 3200 дзвінків). 20% сказали, що не згодні з такою ідеєю (понад 800 дзвінків).

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що протягом тижня вся інформація, що надійшла під час слухань від киян у мерію телефоном, буде опрацьована, і результати слухань будуть опубліковані у комунальній газеті «Хрещатик».