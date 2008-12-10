Миколаївського суддю піймали на хабарі

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради України подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на арешт голови господарського суду Миколаївської області Юрія Михайловича КОВАЛЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного Суду, таке рішення прийнято відповідно до частини третьої статті 126 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 50 Закону України «Про судоустрій України», частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів», статті 218 Регламенту Верховної Ради України.

Підставою для подання є розслідування Генеральною прокуратурою України кримінальної справи щодо Ю.КОВАЛЯ, порушеної за ознаками злочинів, передбачених частиною першою статті 364 ("зловживання владою або службовим становищем"), частинами другими статей 368 ("одержання хабара у великому розмірі або службовою особою"), 382 ("невиконання судового рішення") Кримінального кодексу України.

За Конституцією України (ст. 126), згоду на затримання чи арешт судді до винесення судом обвинувального вироку надає Верховна Рада.