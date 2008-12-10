ООН відзначає 60-річчя Загальної декларації прав людини

Шістдесяту річницю з моменту ухвалення Загальної декларації прав людини відзначає сьогодні, 10 грудня, Організація Об`єднаних Націй серією масштабних урочистих заходів по всьому світу.

Як нагадує РІА “Новости”, в 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала всім державам і зацікавленим організаціям відзначати 10 грудня як День прав людини, що знаменує річницю прийняття Асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році.

Вперше про права людини заговорили французькі просвітителі Вольтер і Жан Жак Руссо. Пройшло ще майже два століття, перш ніж людство прийшло до прийняття загального кодексу прав людини.

10 грудня 1948 року Організація Об`єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини, що проголошує права особистості, громадянські й політичні права та свободи (рівність усіх перед законом, право кожного на свободу та особисту недоторканність, свободу совісті та інші). В Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їхніх особових відмінностей і від різниці в політичних системах їхніх країн. Декларація не носить обов`язкового характеру. В основу документа було покладено всі наявні на той момент напрацювання людської думки в даному питанні. Це був перший досвід колективної розробки універсального документа з прав людини.

Наразі Декларація опублікована більш ніж 360 мовами і є документом, перекладеним на найбільшу кількість мов світу, що свідчить про її універсальний характер і масштаби її поширення.

Загальна Декларація прав людини стала базовим міжнародним кодексом у галузі прав людини, на основі якої здійснювалася розробка інших міжнародних угод. 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН було прийнято Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права й Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, що набули чинності в 1976 році.

Укладені під егідою ООН чотири міжнародні документи (Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; Факультативні протоколи до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права) часто називають Міжнародним біллем про права людини (International bill of human rights).

На основі цих міжнародних документів Рада безпеки ООН може застосовувати примусові санкції проти тих режимів, які допускають явні порушення прав людини.

За дотриманням прийнятих пактів, конвенцій і договорів із прав людини наглядає Верховний комісар ООН із прав людини. Верховний комісар представляє доповіді Комісії з прав людини ООН, а через ЕКОСОС направляє їх Генеральній Асамблеї. Верховний комісар повинен вживати заходи щодо серйозних порушень прав людини і здійснювати попереджувальні дії.

Загальний рівень співпраці держав у галузі прав людини доповнюється регіональним, що дає можливість враховувати політичні, історичні, культурні, економічні особливості регіону й відображати все це в документах, що приймаються. До них, зокрема, належать Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року, Європейська соціальна хартія 1961 року, Американська конвенція про права людини 1969 року, Африканська хартія прав людини і народів 1981 року, Арабська хартія про права людини 1994 року.

Права людини у галузі освіти, культури, науки передбачені в конвенціях, прийнятих у рамках ЮНЕСКО. Зокрема, в 1960 році було прийнято Конвенцію про боротьбу з дискримінацією у галузі освіти. Такою дискримінацією є будь-яка відмінність, виняток, обмеження або перевага, мета або наслідок якого полягають у знищенні або порушенні рівності відносин у галузі освіти, що проводяться за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, економічного стану або народження.

У 1966 році було засновано премію ООН у галузі прав людини, якою нагороджуються ті, хто зробив видатний внесок у справу заохочення та захисту прав людини. Ця премія присуджується раз на п`ять років у річницю проголошення Загальної декларації прав людини. Вперше її було вручено в 1968 році.

У 2008 році премії будуть вручені 10 грудня на урочистому засіданні Генеральної Асамблеї, присвяченому шістдесятій річниці ухвалення Загальної декларації прав людини. Серед лауреатів — колишній Верховний комісар ООН із прав людини Луїза АРБУР, американський політик і правозахисник, адвокат Саддама Хусейна Рамсей КЛАРК, поборниця за права людини з Ямайки Каролін ГОМЕС, директор госпіталю в Букаву (Демократична Республіка Конго) Деніс МУКВЕГЕ і неурядова організація «Хьюман райтс вотч». Колишньому голові пакистанської Народної партії Беназір Бхутто і американській черниці-місіонерці Дороті Станг цю високу нагороду буде присвоєно посмертно.