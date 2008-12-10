Україна досі живе за Кримінально-процесуальним кодексом 1961 року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Національній комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права у стислі терміни підготувати проект нового Кримінально-процесуального кодексу України з тим, щоб він міг подати цей документ на розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав, виступаючи на засіданні Нацкомісії сьогодні.

Президент наголосив, що планує передати проект КПК на розгляд Верховної Ради України як невідкладний.

Відзначаючи значні зрушення в сфері демократичних перетворень в нашій країні за останні 3-4 роки, В.ЮЩЕНКО зауважив, що ще існує велика прірва між свободою та демократією та захистом прав і свобод громадянина у повсякденному житті.

«У національному правовому полі ще потрібно надзвичайно багато зробити, щоб свобода стала аксіомою для влади і суспільства», - сказав Президент, зауваживши, що «ахіллесовою п’ятою» української демократії є захист громадянина.

В.ЮЩЕНКО вважає, що коренем проблеми є гальмування проведення правових і судових реформ. Він підкреслив, що левова частина порушень сьогодні спостерігається саме при досудовому слідстві.

Як приклад глава держави навів порушення кримінальної справи відносно голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах. В.ЮЩЕНКО зауважив, що це прикрий випадок, який, на жаль, в нашій країні має системний характер. (УНІАН: 2 грудня ц. р. проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.)

В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна і досі живе за Кримінально-процесуальним кодексом, який був ухвалений у 1961 році. При цьому глава держави наголосив, до цей кодекс створювався для обслуговування тоталітарного режиму і його завдання формувалося з точку зору переслідування людини, а не захисту її прав. Тому він наголосив, що є дуже важливим якнайшвидше ухвалення нового КПК.

Також важливим питанням В.ЮЩЕНКО назвав розроблення Концепції державної політики запобігання катуванням та нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

В.ЮЩЕНКО попросив Нацкомісію розробити цю концепцію якнайшвидше і пообіцяв підписати її без зволікань.

Головними завданнями реформування правоохоронної і судової системи В.ЮЩЕНКО назвав запровадження ефективної роботи з правового захисту громадян від злочинних посягань, приведення нашої судової і правоохоронної системи до міжнародних стандартів, а також зміну підходів до критеріїв діяльності досудового слідства.

Серед іншого В.ЮЩЕНКО виділив питання надання правової допомоги громадянам під час досудового слідства, в тому числі надання допомоги за рахунок держави, запровадження ефективного механізму розслідувань випадків катувань, а також захист від можливих катувань.

В.ЮЩЕНКО назвав важливим те, що скоротити до мінімуму кількість людей, які беруться під варту під час досудового слідства. В.ЮЩЕНКО назвав неправильною статистику за якою під вартою утримується 50% підозрюваних, а засуджується потім лише 25%.

Також в ході промови В.ЮЩЕНКО висловився за створення спеціального органу, який би опікувався вирішенням комплексу вище зазначених проблем – рада координації державної політики із запобігання катуванням та іншим формам поганого поводження.