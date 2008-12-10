Порушено 308 кримінальних справ за невиплату зарплати

Органами прокуратури за поточний рік порушено 308 кримінальних справ у зв’язку з порушеннями щодо виплати заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян» повідомив заступник міністра праці та соціальної політики Віктор ОНІЩУК.

За його словами, станом на 1 листопада 2008 року загальна сума заборгованості по зарплаті становила 1 млрд. 44 млн. грн. При цьому за жовтень поточного року рівень заборгованості збільшився на 194 млн. грн.

Крім того, наголосив заступник міністра, відбулося зростання питомої ваги невиплаченої зарплати у фонді оплати праці з 3,8% у вересні до 4,7% у жовтні.

Крім того, зауважив він, цього року державними інспекторами праці територіальних державних інспекцій було проведено майже 7 тисяч перевірок з виплати зарплати на більш як 5 тис. підприємств-боржників.

В.ОНІЩУК зауважив, що в результаті складено і передано до суду більше 5 тис. протоколів про адміністративні правопорушення та винесено майже 2 тис. постанов про накладення штрафів за невиконання законних вимог посадових осіб Держнаглядпраці щодо усунення виявлених правопорушень.

Крім того, за словами заступника міністра, за результатами перевірки у 27 тис. роботодавців виявлено 140 тис. порушень трудового законодавства та законодавства щодо загального державного соціального страхування.