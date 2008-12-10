Хто найбільше порушував права людини в 2008 році?

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, Президент України Віктор ЮЩЕНКО і фракція Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді України стали лауреатами у найвищих номінаціях антипремії Української Гельсінської спілки прав людини “Будяк року – 2008”.

Про це сьогодні, у Міжнародний день прав людини, на прес-конференції в УНІАН оголосили члени конкурсного комітету антипремії, якою, за словами правозахисників, щороку відзначають “найбрутальніших ворогів прав людини в Україні”.

Як зазначила член конкурсної комісії Алла ТЮТЮННИК, лауреатом першої номінації – “за найбільш грубе порушення прав людини” – став генеральний прокурор України О.МЕДВЕДЬКО. Правозахисник пояснила, що генпрокурор удостоївся антипремії через своє рішення екстрагувати, незважаючи на закон, який це забороняє, та відповідні рішення українських судів, до Російської Федерації особу (йдеться про громадянина Росії Олега КУЗНЄЦОВА – УНІАН), якій було надано статус біженця.

Лауреатство у другій номінації – “за політичне втручання у здійснення правосуддя” – поділили Президент України Віктор ЮЩЕНКО і фракція БЮТ у Верховній Раді.

Як пояснила А.ТЮТЮННИК, Президент здійснював тиск на суддів і суди шляхом ліквідації Окружного адміністративного суду м. Києва, незаконного, на думку правозахисників, звільнення судді. У свою чергу, депутати від фракції БЮТ блокували різними способами роботу Київського апеляційного адміністративного суду. “Така діяльність серйозно підриває довіру громадян до об’єктивності і незалежності судів, як механізму захисту прав людини”, - зазначила правозахисник.

У третій номінації – “найбільш інформаційно закритий орган влади” лауреатом антипремії стало Міністерство охорони здоров’я України. “Це пояснюється систематичною відсутністю відповідей на інформаційні запити, систематичні необґрунтовані відмови у наданні інформації та незаконне засекречення переліку відомостей, віднесених МОЗ до конфіденційної інформації”, - зауважив голова конкурсної комісії В’ячеслав ЯКУБЕНКО. Він також повідомив, що, за результатами дослідження, це міністерство найгірше серед 84 центральних органів влади відповідало на інформаційні запити.

Четвертої номінації антипремії “Будяк року” удостоївся народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ (фракція НУ-НС) “за найнебезпечнішу законодавчу ініціативу в галузі прав людини та заклики до порушення прав біженців і шукачів притулку, розпалювання ворожнечі”. “Народний депутат зробив спробу істотно обмежити на законодавчому рівні свободу совісті і релігії, свободу вираження поглядів, приватність особи”, - констатував В.ЯКУБЕНКО.

В номінації “найбільш інформаційно закритий орган місцевого самоврядування” лауреатом антипремії комісія визначила Луганську міську раду. “Таке рішення було ухвалено за практично одностайне ігнорування депутатами міської ради інформаційних запитів, а також відсутність доступу до проектів рішень чи вже прийнятих рішень ради та неопублікування їх на сторінці ради в Інтернеті”, - пояснив В.ЯКУБЕНКО.

Як зазначив виконавчий директор УГСПЛ Володимир ЯВОРСЬКИЙ, антипремія “Будяк року” була заснована у 2006 році з метою привернення уваги громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі упродовж року, та стимулюють суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденції у країні. Він додав, що цього року правозахисники визначили лауреатів у п’яти номінаціях серед 14 найбільших ворогів прав людини в Україні.

“Будяк є шкідливою рослиною, з якою необхідно боротися, викорінювати її. Якщо цього не робити, то він швидко розмножуватиметься”, - наголосив В.ЯВОРСЬКИЙ, говорячи про зміст символу антипремії.

За його словами, кожний із лауреатів сьогодні отримує свою премію у вигляді справжньої засушеної рослини та “почесної грамоти” до неї.