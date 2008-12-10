Через економічну кризу В Україні посилиться торгівля людьми

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають зростання рівня проституції і торгівлі людьми внаслідок економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві заявив начальник Департаменту по боротьбі зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, Михайло АНДРІЄНКО.

«Більшість жінок, які уже відмовились від заняття проституцією, мабуть, з настанням економічної кризи вийдуть на вулицю займатися проституцією. Звичайно, це буде проблема для органів внутрішніх справ, оскільки частина їх (жінок) у пошуках роботи буде вимушена виїжджати за кордон, де вони можуть потрапити у тенета торгівців людьми», - сказав він.

Водночас М.АНДРІЄНКО зауважив, що «збільшується кількість вуличної проституції. Це факт, який можу відмітити».

Крім того, М.АНДРІЄНКО сказав: «На даний момент статистика свідчить про відсутність росту злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми».