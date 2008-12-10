Охорона Ющенка здала бабу Параску в міліцію

Сьогодні співробітники Управління державної охорони, які забезпечують безпеку Президента України Віктора ЮЩЕНКА, затримали активістку Помаранчевої революції бабу Параску КОРОЛЮК, яка намагалася разом із главою держави та іншими високопосадовцями взяти учать у церемонії покладання квітів до пам’ятника В’ячеславу Чорноволу.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві, після затримання П.КОРОЛЮК доставили у Печерське райуправління міліції.

Надаючи міліції пояснення свого вчинку, П.КОРОЛЮК зазначила, що напередодні церемонії покладання квітів їй зателефонували люди нібито від В.ЮЩЕНКА і від його імені сказали, що вона повинна прийти до пам’ятника.

«Коли вона у визначений час прийшла до пам’ятника В.Чорноволу покласти квіти, то співробітники УДО не пропустили її, затримали і доставили до Печерського райупраівління міліції, де вона написала пояснення, після чого її відпустили», - зазначили в ЦГЗ.

У свою чергу, коментуючи УНІАН це повідомлення, начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ зазначив, що «якщо й був такий факт», то співробітники УДО діяли відповідно до чинних інструкцій.

При цьому В.ГЕЛЕТЕЙ пояснив, що присутність певних осіб у заходах за участі Президента визначає Служба Державного протоколу і церемоніалу Секретаріату глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Президент разом із деякими високопосадовцями у Києві взяв участь у церемонії покладання квітів до пам`ятника В`ячеславу Чорноволу.