Журналістів «Інтера» звинуватили у... біологічному тероризмі

Знімальна група телеканалу «Інтер» під час роботи над документальним фільмом «Вакцини. Бізнес на страху», присвяченому діяльності глобальних медичних корпорацій, – виробників вакцин, а також обставин смерті 17-річного Антона Тіщенко з Краматорська Донецької області, який помер після щеплення від кору і краснухи в травні цього року, нарвалася на звинувачення в... біологічному тероризмі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі телеканалу «Інтер».

За словами автора фільму Олексія Бобровнікова, знімальній групі вдалося побувати в офісі компанії Serum institute of India (виробника «вакцини-вбивці»), поспілкуватися з головою компанії - Сайрусом Пунавалою, а також «узяти» (очевидно, це слід читати: «скомунячити») упаковку ампул з вакциною. Автор фільму стверджує, що аж до спроби передати зразки вакцини для лабораторного дослідження в Україні (нагадаємо, що партія, придбана МОЗом, лабораторних досліджень не проходила) жодних складнощів не виникало.

«Нічого складного не було – узяли ящик з ампулами і поїхали. Нас ніхто не зупинив – жоден митник на жодному з кордонів, які ми перетнули. На ящику величезними червоними буквами було написано: «Медикаменти, які врятовують життя». Це діяло як перепустка. Величезне спасибі митним офіцерам – вони поставилися до нас як до співробітників «Червоного хреста», - говорить Бобровніков.

Але, за його словами, лояльність закінчилася, «як тільки ми звернулися в Україні до лабораторій, сертифікованих Всесвітньою організацією охорони здоров`я. Нас офіційно (можете почитати на сайті МОЗ України) звинуватили.. у біологічному тероризмі! І лише тому, що ми завезли в країну 10 ампул препарату без дозволу Міністерства охорони здоров`я. Але за кілька місяців до нас так само – без дозволів і реєстрацій – до України завезли 8 мільйонів доз цього ж препарату! Хіба не це – біологічний тероризм?», - обурився автор розслідування скандалу навколо «вакцини-вбивці».

Документальну стрічку «Вакцини. Бізнес на страху» телеканал «Інтер» продемонструє вже наступного тижня.