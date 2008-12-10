Правозахисники заявляють про масові порушення прав біженців в Україні

Масове і систематичне порушення прав біженців та шукачів притулку в Україні у більшості випадків є результатом недоліків законодавства, яке регулює правовий статус цих осіб.

Про це йдеться у заяві Української Ради з питань біженців (УРБ), текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, за даними УРБ, строк розгляду заяв на отримання статус біженця в Україні не повинен перевищувати шести місяців з моменту прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання про надання статусу біженця. Однак, як повідомляють правозахисники, на практиці ці строки порушуються і шукачі притулку отримують остаточне рішення по своїй справі значно пізніше. Аналогічною, за їх інформацією, є ситуація з виконанням судових рішень, згідно з якими заявникам має надаватись статус біженця, – в окремих випадках процедура виконання даного судового рішення може досягати і п’яти місяців.

Також, на думку УРБ, питаннями шукачів притулку та біженців займається занадто велика кількість державних органів. "Система отримання статусу біженця в Україні потребує реформування. Однак на практиці таке реформування звелось тільки до банального перетягування повноважень", - заявляють правозахисники. Як відзначає УРБ, однією із основних проблем є те, що реформування цієї системи розглядається в основному через призму боротьби з нелегальною міграцією.

За інформацією правозахисників, крім процедури отримання статусу біженця в українському законодавстві відсутні й інші форми допоміжного або тимчасового захисту. "В більшості випадків органи міграційної служби відмовляють в наданні статусу біженця шукачам притулку з Іраку, Сомалі, Чеченської республіки Російської Федерації, вважаючи їх біженцями, які втікають від військового конфлікту та громадянської війни і не відповідать положенням ЗУ «Про біженців» (так, наприклад в 2007 році 206 шукачів притулку з Іраку подали заяви на отримання статусу біженця – тільки 3 особи отримали статус біженця, 126 заяв подано від шукачів притулку із Сомалі – жоден не отримав статус біженця)", - інформує УРБ.

Крім того, як повідомляють правозахисники, залишається невизначеним статус шукачів притулку, які отримують відмову в прийнятті заяви на отримання статусу біженця, відмову в оформленні документів для вирішення питання про надання статусу біженця та відмову в наданні статусу біженця і ще не скористалися правом на оскарження такого рішення (термін оскарження – 1 рік з моменту дізнання про порушення права). "Ці шукачі притулку залишаються без жодних документів, які свідчать про законність їхнього перебування на території України і стають об’єктом систематичних зловживань з боку правоохоронних органів. Такі зловживання набувають форми систематичного незаконного притягнення до адміністративної відповідальності, вимагання хабарів, незаконного затримання", - заявляють правозахисники.

Українська Рада з питань біженців також звертає увагу на те, що в Україні порушується фундаментальне право біженців бути невисланими до країн, де їм загрожують катування чи смерть. "Одним із останніх випадків стала брутальна висилка в лютому 2008 року 11 шукачів притулку із Шрі-Ланки тамільського походження. МВС України проігнорувало факт звернення даних осіб за статусом біженця в Україні та перебування в процедурі отримання такого статусу. Більше того, до цих пір не проведено об‘єктивного розслідування даного випадку, винні в порушенні прав даних осіб до сьогодні не покарані", - відзначають правозахисники.

УРБ звертає увагу на те, що безкарність осіб, які винні у порушенні прав біженців, стала «візитівкою» України. Правозахисники чекають "справедливого розлідування і покарання винних у депортації біженців до Узбекистану в 2006 році, у спробі екстрадиції шукача притулку з РФ Михайла Гангана в 2007, екстрадиції росіян та казахів, яким було надано статус біженця в 2008 році".

УРБ також стурбована тим фактом, що в центрі утримання нелегальних мігрантів в с.Журавичі Волинської області, переданого під компетенцію МВС України, знаходиться багато шукачів притулку, які подали на статус біженця в Україні, однак стосовно них є рішення про примусове видворення з України. "Відповідно до роз’яснень МВС України, такі особи мають знаходитися під вартою і очікувати моменту видворення їх з території України, рішення ж про надання їм статусу біженця не зупиняє рішення суду про видворення даних осіб", - відзначають правозахисники.

До того ж, за їх інформацією, в Україні відсутня державна програма інтегрування біженців – безкоштовні мовні курси, тимчасове надання житла, систематизований пошук роботи, курси перекваліфікації. (Визнані біженці, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, отримують від держави Україна одноразово 17 грн.).

Як зауважує УРБ, відсутність системи кваліфікованого перекладу призводить до затягування процедури розгляду заяви на отримання статусу біженця в Україні, а в деяких випадках це робить неможливим доступ шукачів притулку до процедури отримання статусу біженця та процедури судового оскарження рішень органів міграційної служби.

У зв`язку із цим УРБ закликає уряд України, Президента України, МВС України, Генеральну прокуратуру України утримуватись від порушень прав біженців та шукачів притулку та дотримуватись Конвенції ООН 1951 року «Про біженців», Європейської Конвенції 1950 року «Про захист прав та основоположних свобод», Конституції України, ЗУ «Про біженців, а також мобілізувати необхідні ресурси та прийняти міри для координації діяльності різних державних органів для зміни ситуації з виконанням прийнятих Україною міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав біженців.

Довідка УНІАН. Українська Рада з питань Біженців – національна мережа, яка складається з громадських організацій що працюють у сфері надання допомоги та захисту прав біженців та діють на території України. До її складу входять Міжнародна громадська організація «Міжнародний рух «Міжнародна Амністія в Україні», Благодійний фонд «Донецький фонд соціального захисту та милосердя», Одеський благодійний Фонд допомоги біженцям та переселенцям «Співчуття», Вінницька міська громадська організація «Вінницька правозахисна група», Центр «Соціальна дія» та інші організації.