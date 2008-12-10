Україні судова реформа до президентських виборів не світить

Українські та іноземні експерти висловлюють сумніви у тому, що до президентських виборів Україна зможе завершити судову реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні у Києві на конференції, присвяченій реформуванню судової системи в Україні, зокрема, висловила президент Українського освітнього центру реформ Ірина МОВЧАН.

Вона зауважила: «За таких обставин, коли центральна влада дискредитувала саму сутність реформ, може, хтось сподівається, що за 14 місяців до президентських виборів наші урядники домовляться між собою і видадуть на-гора щось слушне?».

Водночас, на переконання учасників конференції, судова система, яка сьогодні діє в Україні, «діє за неписаними правилами, які суперечать принципу верховенства права».

На переконання експертів, головним механізмом, за яким діють українські суди, «і це вже стало загальновизнаним, є купівля судового рішення».

Крім того, експерти визнають, що структура української судової системи є неоптимальною і не забезпечує доступність громадян до правосуддя. Водночас, за їхніми словами, безпосередньо сам судовий процес надмірно ускладнений і спостерігається відсутність єдиної судової практики, а сама існуюча система правосуддя «є розбалансованою, не відповідає європейським стандартам і не гарантує право особи на справедливий суд, а отже - не вважається дієвим інструментом захисту прав людини».

Експерти закликали українську владу провести реформи і зробити судочинство доступним для вирішення конфліктів на основі права і справедливості, а для цього потрібен механізм, здатний забезпечувати високий рівень прозорості здійснення судових процедур та об’єктивність судового розгляду справ.