2008 рік став рекордним за кількістю нападів на правозахисників в Україні

2008 рік став роком, коли мала місце найбільша кількість фізичних атак на активістів правозахисного руху та членів громадських ініціатив, а також рейдерських захоплень приміщень та майна правозахисних організацій.

Про це йдеться у заяві Вінницької правозахисної групи, текст якої передано агентству УНІАН.

Як заявляє ВПГ, нищення правозахисних інституцій відбувається на фоні згортання основних демократичних свобод та прав людини в Україні. "Шістдесят років тому член ООН - Українська Радянська Соціалістична Республіка, правонаступницею якої є нинішня Україна, утрималася при голосуванні за ЗДПЛ (Загальну декларацію прав людини - УНІАН), оскільки ідеологія прав людини була несумісною із щоденною практикою брутальних порушень прав людини в Радянському Союзі. Сьогодні усі статті ЗДПЛ практично дослівно відтворені в українських конституційних нормах, проте, як і шістдесят років тому, Україна утримується від виконання своїх міжнародних зобов‘язань в галузі прав людини", - йдеться у заяви.

Аналізуючи стан із дотриманням прав людини в Україні в 2008 році, Вінницька правозахисна група відзначає значне погіршення ситуації майже з усіма конституційними правами. "Ми загалом оцінюємо дії виконавчої влади в Україні, особливо президентської її гілки, як масований наступ на конституційні права і свободи громадян, несумісний із задекларованими владою «європейськими» та «загальнолюдськими» принципами", - заявляють вінницькі правозахисники.

Як зауважує ВПГ, в Україні діями виконавчої влади "повністю знищено інститут правосуддя". "Авторитет українських судів є найнижчим за усю історію існування держави, система судочинства уражена корупцією, хабарництвом, непрофесіоналізмом, закритістю та нелюдяністю. Суди цинічно обслуговують інтереси чиновників, система адміністративного судочинства, призначена для захисту прав людини від порушень з боку представників владних повноважень, на жаль, не виконує своєї функції", - йдеться у заяви. На думку вінницьких правозахисників, причинами є погане законодавство про судоустрій, відсутність політичної волі щодо змін в системі організації судочинства, тиск виконавчої, насамперед президентської гілки влади, на суди усіх рівнів.

Як зазначає ВПГ, українська міліція залишається структурою, де "масово, брутально і цинічно порушують права людини". "Кількість повідомлень про катування у міліції не зменшується, заходи по так званому «очищенню системи» не працюють. Утворене в 2008 році Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС з інститутом утримуваних за рахунок платників податків помічників міністра внутрішніх справ України з прав людини виявилося мертвонародженою структурою, яка, щоправда, активно займається піаром міліцейських «реформ», та захистом честі «міліцейського мундиру». Цивільний демократичний контроль за діяльністю міліції лишається мінімальним і неефективним", - вважає ВПГ.

На думку правозахисників, ніякого реформування не відбувається і в українській кримінально-виконавчій службі. "Український ГУЛАГ залишається закритою та небезпечною територією катувань, принижень, посадових злочинів, корупції та брехні. Цивільний демократичний контроль за пенітенціарною системою України фактично відсутній, скаржитися на тортури, експлуатацію і приниження є смертельно небезпечним для скаржників", - заявляє ВПГ.

Зокрема, за даними ВПГ, вперше за усю історію України постановою Бершадського районного суду було притягнуто до юридичної відповідальності журналіста – редактора місцевої газети «Слово боже» Олександра ДРАГАНА за те, що він звертався зі скаргами до офіційних органів на порушення прав людини в пенітенціарній системі.

За інформацією ВПГ, залишається нетерпимою і ситуація із порушенням Україною прав біженців та шукачів притулку. "Жоден із винуватців незаконної спроби екстрадиції до Росії біженця Михайла ГАНГАНА і тамільських шукачів притулку в лютому 2008 року так і не покараний публічно, система надання статусу біженця в Україні є дискримінаційною та неефективною. «Реформи» міграційної служби є, насправді, лише перетягуванням бюджетних коштів та повноважень між державними структурами, і не мають нічого спільного із формуванням ефективної системи захисту прав біженців", - заявляють вінницькі правозахисники. За їхніми даними, підвищується рівень ксенофобії та расизму в державі, "часто на ксенофобію страждають і найвищі посадовці держави, а ганебний вислів міністра внутрішніх справ Юрія Луценка «можете вважати мене расистом» не став підставою для його негайної відставки і завершення безславної політичної кар‘єри".

Як зауважують правозахисники, потребує значного і невідкладного реформування інститут Уповноваженого ВР України з прав людини. "Недосконалий мандат, відсутність регіонального представництва, погане фінансування і несистемність співпраці із інституціями громадянського суспільства роблять інститут Омбудсмена в цілому малоефективним", - сказано у заяві.