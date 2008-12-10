Президент Європейського суду каже, що попереду нелегкий шлях

Сьогоднішнє святкування 60-ї річниці Загальної декларації з прав людини разом із відзначенням у наступному році 50-річчя Європейського суду з прав людини повинні бути сфокусовані на довгостроковій перспективі розвитку європейської системи захисту прав людини.

Про йдеться у зверненні президента Європейського суду з прав людини Жан-Поля КОСТА, текст якого УНІАН передано прес-службою Ради Європи.

"У Міжнародний день захисту прав людини треба святкувати минулі досягнення і дивитися в майбутнє. За 60 років Організація Об`єднаних Націй та регіональні організації на зразок Ради Європи вели людство стежкою справедливості і свободи. Однак попереду ще нелегкий шлях", - заявив Ж.-П.КОСТА.

За його словами, за весь час свого існування Європейський суд розглянув більше 10 тисяч справ, серед яких ті, що стосувалися права на справедливий суд, права на приватність, свободи слова, права на життя та ін. "Останнім часом у практиці суду з`явилися справи, які торкаються нових аспектів, таких як освіта, довкілля чи біоетика. Утверджується прецедентне право у захисті прав мігрантів, включаючи контекст боротьби з тероризмом. З`явилися також нові соціальні проблеми, зокрема ті, які пов`язані із природою статі", - зауважив Ж.-П.КОСТА.

Як зазначив президент Європейського суду, ця організація успішно відповідає появі нових проблем і нових технологій, а також викликам, які ставить суспільство, що постійно розвивається. "Зростаюча кількість звернень показує, що люди все більше повертаються обличчям до Суду і довіряють йому, в результаті чого роботи у суду більшає", - відзначив Ж.-П.КОСТА.

За його словами, 8 і 9 грудня Африканський, Європейський та Інтерамериканський суди з прав людини зустрілися у страсбурзькому Будинку Прав Людини, щоб порівняти прецедентне право та практику його застосування у різних частинах світу.